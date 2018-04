PARTICIPAÇÕES

Maria da Encarnação de Góis

(Mãe do Pe. Pedro Nóbrega)

FALECEU

Seu marido, José Higino Ferreira de Nóbrega, seus filhos, Helena Alexandra de Góis Nóbrega e Pedro Filipe de Góis Nóbrega, os demais familiares e amigos, com profundo pesar, participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente e amiga, natural e residente ao sítio da Ribeirinha, freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11h00. Seguirá para a Igreja Paroquial da Camacha onde decorrerá um pequeno velório até à celebração da missa de corpo presente pelas 13h00, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no Cemitério Municipal da Camacha.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Dirige um merecido e especial agradecimento a todos aqueles que cuidaram da sua vida nesta última etapa e, em especial à Dra. Mariana Fernandes, por todo o carinho e cuidado demonstrado.

“Uma palavra de gratidão a todos vós.”

Na próxima sexta-feira, dia 06-04-2018 pelas 19h00, terá lugar na Igreja Paroquial da Nazaré a missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, reiterando os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem na mesma.

“O Movimento das Equipas de Nossa Senhora da Madeira, participam o falecimento da Senhora Dª Maria da Encarnação de Góis, mãe do seu Conselheiro Espiritual de Região, Pe. Pedro Nóbrega. A missa de corpo presente realiza-se hoje pelas 13h00 na Igreja Paroquial da Camacha, a que se seguirão as cerimónias de inumação no Cemitério da localidade. Apresentamos à família as nossas sinceras condolências.”

Camacha, 2 de Abril de 2018