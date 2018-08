Maria De Sousa Filipe

FALECEU

Seu marido João Vieira Cassiano, seus filhos: Laura Cassiano e Nelson Cassiano, seu genro, nora, netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó e parente, residente que foi à Rampa do Pico da Pedra, freguesia do Monte e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 16:00 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal do Monte, para o mesmo.

Será precedido de uma Cerimónia Religiosa, a cargo da Igreja Pentecostal-Catedral de Vida, pelas 15:30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 1º Andar Poente-Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram a sua saudosa familiar durante a sua doença e internamento.

Funchal, 26 de Agosto de 2018