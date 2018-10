Maria da Mata Jorge

Faleceu

Seus irmãos; João, Maria Isabel, Manuel e Celina, cunhadas; Matilde e Natividade, cunhado, Silvestre, seus sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia e parente residente que foi à Estrada João Nicolau Vieira de Freitas, freguesia de Gaula.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital dos Marmeleiros pelas 13:00 horas para a Igreja paroquial de Nossa Senhora da Luz, Gaula, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação em jazigo de família no cemitério Municipal de Achada de Gaula.

Um autocarro às 14:00 horas, sai de junto à Igreja Paroquial de Achada de Gaula para transportar as pessoas que queiram assistir à missa, acompanhar o funeral até ao cemitério, descendo depois com as pessoas que acompanharam a partir da Igreja de Gaula.

No próximo domingo pelas 10:30 horas, na referida igreja paroquial de Nossa Senhora da Luz, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma.

A família muito reconhecida agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar nestas cerimónias por intensão da sua querida parente.

Gaula, 3 de Outubro de 2018