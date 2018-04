Manuel Bernardo

Faleceu

Sua esposa Irene Soares Pinto Bernardo, seus filhos Gracinda Chaves, António Bernardo, Rosa Bernardo, Ernesto Bernardo, Ana Bernardo, Licínio Bernardo, Cipriano Bernardo, Fátima Bernardo, Luís Bernardo, Manuela Bernardo, genro, noras, netos, bisneta, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente ao Conjunto Habitacional do Pilar, freguesia de São Martinho e que o seu funeral realiza-se hoje, pelas 13.30 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, com missa de corpo presente, a inumação será no Cemitério de São Lourenço do Douro, em Marco de Canaveses, em jazigo de família.

Funchal, 2 de Abril de 2018