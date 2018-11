José Manuel dos Passos de Jesus

(Mais conhecido por “Malhiques”)

15/07/1954 - 01/11/2018

Faleceu

Sua esposa, filhos, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento deste seu saudoso parente e amigo, com última morada em: Vereda dos Malhicos, Freguesia do Arco da Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10.30 horas para a Igreja paroquial do Arco da Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12.00 horas, prosseguindo depois o funeral para o cemitério da Freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral, ou que, de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Agradece ainda de modo especial a toda a equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do 1º Andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça por todo o apoio, carinho e dedicação que sempre trataram o seu familiar, bem como a todos aqueles que o visitaram durante a sua doença.

Arco da Calheta, 3 de Novembro de 2018