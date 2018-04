José Manuel Alves Figueira

Faleceu

Sua esposa Maria do Rosário Alves Romão Figueira, filhas, genro, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Caminho da Serragem, Serra de Água, freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13.30 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada a missa de corpo presente, pelas 14.30 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

Falar de ti pai, neste momento, é falar de saudade.

Ficará para sempre na nossa memória e coração

o som da tua voz que aconselhava com as palavras mais doces,

o teu sorriso que iluminava as nossas vidas e corações, o teu abraço

apertado que sempre foi o porto seguro da nossa família.

E hoje, sem ti, um tanto perdidas no meio da dor, mas com a certeza que o teu

e o nosso amor se eterniza para todo o sempre.

Amamos-te, Pai

Das tuas filhas

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece ainda, aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do 1.º piso, Serviço de Pneumologia do Hospital dos Marmeleiros e a Toda a Equipa de Profissionais de Saúde do Serviço S.O e do 1.º andar, Serviço da Gastro do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com o seu querido parente.

Mais informa que, na próxima quinta-feira, dia 12/04/2018, será celebrada a missa do 7.º dia, pelas 18.30 horas, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Machico, 7 de Abril de 2018