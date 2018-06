PARTICIPAÇÕES

João Miguel Lima Sousa

Faleceu

R.I.P.

Seus pais José Juan Fernandes Sousa e Arminda Pinto de Lima Sousa, sua irmã Ana Sofia Lima Sousa, a sua namorada Beatriz Rodrigues Sousa, suas avós, tios, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua dos Dragoeiros, 28, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 12:45 horas para a igreja paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, dia 23/06/2018, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de São Brás, Campanário, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

ATÉ SEMPRE CAMPEÃO!

Justo

Organizado

Amigo

Obrigado

A Serralharia José Luís em nome dos seus colaboradores vem por este meio enviar as condolências pelo falecimento do seu amigo João Sousa e endereça os mais profundos sentimentos para a família.

O Grupo Amigos da Feijoada em nome dos seus sócios vem por este meio enviar as condolências pelo falecimento do filho do nosso Sócio Juan Sousa e endereça os mais profundos sentimentos para a família.

A Associação de karting da Madeira, através dos seus dirigentes, sócios e amigos, participa o falecimento do seu sócio e piloto João Sousa, endereçando à família enlutada os nossos mais profundos sentimentos, solidarizando-se na sua dor, disponibilizando-se para ajudá-los no seu reconforto.

Os sócios e funcionários da Tecnilinha, Lda., cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizades, o falecimento do João Miguel Lima Sousa, filho do gerente desta empresa, Sr. José Juan Fernandes Sousa.

Os sócios e colaboradores da Yours Real Estate, Lda., expressam publicamente as suas condolências a toda a família e amigos do João Miguel Lima Sousa, filho do nosso grande amigo, Sr. José Juan Fernandes Sousa.

Os colaboradores Nuno Vieira, Vasyl Kvet e toda a equipa da empresa ILHO PL S.A., incluindo o conselho de administração e de fiscalização, expressam publicamente as suas condolências a toda a família e amigos do João Miguel Lima Sousa, filho do nosso grande amigo e presidente do conselho fiscal, Sr. José Juan Fernandes Sousa.

A NN Motorsport, Duarte Gomes, os seus pilotos Martim Nunes, Tiago Nunes, Mark Dinis e João Dinis, os mecânicos Nuno Velosa e Joaquim Gouveia, participam o falecimento do seu grande amigo e Campeão João Sousa, neste momento de dor queremos endereçar o nosso carinho e conforto a toda a família e amigos.

Os sócios e funcionários da Abrigo Pneus e Auto Reparadora da Ribeira Brava cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do grande amigo “afilhado” e colega João Miguel Lima Sousa, e que o seu funeral se realiza hoje, endereçando à família enlutada os nossos mais profundos sentimentos

Até Sempre Campeão...

Luís Pita (gerente da empresa Verdecampo – Carpintaria Unipessoal Lda), Sílvia Teles, Ana Pita e Rodrigo Pita, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu querido sobrinho e primo e endereçam a toda a família os seus mais sinceros sentimentos.

A Empresa POLOS, Lda, através dos sócios-gerentes e restantes colaboradores, vem por este meio expressar as condolências aos familiares, do falecimento de João Miguel Sousa.

João sempre foste um menino especial para nós.

Ficarás sempre nos nossos corações.

Todos sabemos que a morte faz parte da vida, mas ela é injusta, dura e nos surpreende. É difícil dizer Adeus.

Porquê Deus escolhe sempre os melhores?

Restaurante Check-In

A Linha Segura Lda, através dos sócios e colaboradores, vem por este meio expressar as condolências aos familiares de João Miguel de Sousa.

O Clube Desportivo Ribeira Brava apresenta as mais sentidas condolências pelo falecimento do seu ex-atleta João Miguel Lima Sousa e filho do sócio José Juan Fernandes Sousa, endereçando sincera compaixão para com familiares e amigos do jovem, neste momento de pesar.

A Empresa Poderirradiante, Lda., através dos sócios Fernando Nunes e Dinarte Gomes e restantes colaboradores, vem por este meio expressar as condolências aos familiares, do falecimento de João Miguel Sousa.

Campanário, 16 de Junho de 2018