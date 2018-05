PARTICIPAÇÕES

Jacinta Maurícia de Freitas Noite Basílio

FALECEU

Seu marido, Emanuel Basílio, filho, nora, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi na freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, cujo funeral se realiza hoje pelas 14h30, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário - Igreja Velha, para cremação no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14h00, na referida Igreja, onde se encontrará em velório a partir das 10H00.

A família expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Sábado dia 2 de junho, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma, na Igreja Paroquial de São Banto - Ribeira Brava pelas 17h30, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

A Gerência, funcionários e colaboradores da Empresa Alpendre Decorações e Desing, Lda., com grande sentimento de pesar participam o falecimento da Sra. Jacinta Maurícia de Freitas Noite Basílio, cujo o funeral se realiza hoje, com celebração da missa pelas 14h00, na Igreja Velha de São Martinho, após à qual prosseguirá para cremação no cemitério local.

A Comunidade Educativa da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos dos Louros cumpre o doloroso dever de participar o falecimento de Jacinta Maurícia de Freitas Noite Basílio, docente, a quem deixa um sentido louvor:

De afetos sólidos artesã,

De causas justas tecelã,

Profissional que a(s) dificuldade(s) ‘finta’,

Partilhando técnica(s) e conhecimento(s), com afã:

Dos alunos, exigente ‘mamã’,

Dos colegas e restante comunidade, verdadeira irmã...

Nas paredes da nossa Escola, o teu sorriso pinta

Um exemplo de vida, qual valioso talismã...

- Obrigado, Jacinta!

Funchal, 29 de Maio de 2018