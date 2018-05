PARTICIPAÇÕES

Vasco Marcelo de Abreu

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Maria Lubélia Rodrigues de Abreu, seus filhos: Maria Lubélia Rodrigues de Abreu Oliveira, seu marido, filhos, genros, nora e netos, Águeda Maria Rodrigues de Abreu Correia, seu marido, filhos e nora, José Duarte Rodrigues de Abreu, sua esposa, filhas, genro e neta, Irene Lucília Rodrigues de Abreu Conduto, seu marido e filhas, Maria Natália Rodrigues de Abreu, seu filho e nora e Carla Patrícia Rodrigues de Abreu, seu marido e filha, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Beco do Matadouro - Porta H, freguesia de Santa Luzia e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Igreja Velha de São Martinho (Rosário), para jazigo no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na referida Igreja.

A família mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Sexta-Feira, dia 18, pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo-Funchal.

A Gerência e Colaboradores do Cabeleireiro “Que Giro”, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do Sr. Vasco Marcelo de Abreu, pai e sogro dos seus proprietários e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Igreja Velha de São Martinho (Rosário), para jazigo no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Os amigos: Alberto Barradas, João Garcês, Ilídio Gouveia, Óscar Gonçalves e Marino Rodrigues, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso amigo Sr. Vasco Marcelo de Abreu e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Igreja Velha de São Martinho (Rosário), para jazigo no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Funchal, 14 de Maio de 2018