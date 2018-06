Maria Felisbela Silva Sousa

Faleceu

Seu marido João Pedro Sardinha Dionizio, seus filhos; Samuel, Juan e Amaro, seus netos, irmãos e demais família cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento desta sua saudosa parente, residente que foi á 4ª Vereda da Ribeira das Galinhas, Freguesia do Paul do Mar e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14.00 horas para a Igreja paroquial do Paul do Mar, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15.30 horas, prosseguindo depois o funeral para o cemitério da Freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral, ou que, de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Nesta vida foste o nosso melhor exemplo, de Mulher, de Mãe, de Avó e de Amiga! Obrigado por nos teres ensinado a ser quem somos, o teu Amor é a nossa base. Ensinaste-nos que a morte não nos separa, nos une! Amamos-te para sempre, nosso mais lindo Amor.

O teu esposo Pedro e teus filhos Samuel, Juan e Amaro.

Até Sempre meu Anjo...

Paul do Mar, 15 de Junho de 2018