PARTICIPAÇÕES

Alberto Correia de Gouveia

(Irmão da Confraria do Santíssimo Sacramento)

(Conhecido pelo Mestre Alberto Correia dos Canhas)

Faleceu

Sua esposa, Teresa Gonçalves Alho, seus filhos, Maria Teresa Gonçalves de Gouveia, esposo e filhos, José Alberto Gonçalves de Gouveia, esposa e filho, Maria Cecília Gonçalves de Gouveia Pinto, esposo e filhos, José Luís Gonçalves de Gouveia, esposa e filha, Maria do Rosário Gonçalves Gouveia Silva, esposo e filhos, Albertina da Conceição Gonçalves de Gouveia e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso esposo, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo e parente, residente que foi ao Caminho Lombo da Piedade, nº 58 freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros pelas 11:00 horas, para a Capela Mortuária de Nossa Senhora da Piedade, onde estará em Câmara Ardente a partir das 12:00, sendo celebrada a missa de corpo presente pelas 15:30 horas na Igreja Paroquial, prosseguindo o seu funeral para o cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu ente querido ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a toda equipa de enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo do Centro de Saúde dos Canhas, em especial a Sr.ª Dr.ª Sandra Macedo e Sr.ª Enf.ª Sandra Rabim; ao Sr. Dr. Fernando Jacinto do Serviço de Oncologia; ao Sr. Dr. Vitor Teixeira – Pneumologia; ao Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça; ao 3º andar do Hospital dos Marmeleiros; ao Sr. Francisco, funcionário da Linde; à Sr.ª Maria, administradora da Comunhão e ao Sr. Padre António Paulo, pelo carinho dedicação e profissionalismo com que cuidaram do seu familiar, bem como a todas as pessoas que direta ou indiretamente estiveram presentes durante a Sua doença.

A empresa Gouveias, Lda., participa o falecimento do Sr. Alberto Correia de Gouveia, fundador da referida empresa e pai dos seus Sócios Gerentes, Luís Gouveia e Rosário Gouveia e informam a todas as pessoas das suas relações e amizades que o seu funeral se realiza hoje, no local e hora supra referida.

A empresa Francisco Jesus Silva, Construções, participa o falecimento do Sr. Alberto Correia de Gouveia, sogro e pai dos Sócios Gerentes Francisco Silva e Rosário Gouveia e informam a todas as pessoas das suas relações e amizades que o seu funeral se realiza hoje, no local e hora supra referida.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á na próxima terça feira dia 12-06-2018, pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade.

Canhas, 9 de Junho de 2018