Jordão de Barros

Faleceu

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio, primo e parente residente que foi ao 1º Impasse do Regedor Nº10, freguesia do Arco da Calheta, concelho da Calheta e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 12:30 horas, para a Igreja Paroquial de São Brás – Arco da Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério do Arco da Calheta.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu ente querido, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á no próximo sábado dia 28-04-2018, pelas 17:45 horas na Igreja Paroquial de São Brás – Arco da Calheta.

Arco da Calheta, 24 de Abril de 2018