Conceição Pestana Diniz

Faleceu

Seu esposo, Martinho dos Ramos de Gouveia, seus filhos Gilberto Gouveia, esposa e filhas, Sónia Gouveia e filhos, César Gouveia, esposa e filhos, Arménio Gouveia e filho, Noémi Gouveia, esposo e filhos, Isabel Gouveia, esposo e filhos, Eliotério Gouveia, esposa e filhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, cunhada, tia, prima, amiga e parente, residente que foi à Estrada Lombo do Moleiro Nº78, freguesia da Serra de Água, concelho da Ribeira Brava e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:45 horas, para a Igreja Paroquial Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua ente querida ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á na próxima quarta-feira, dia 31-10-2018, pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água.

A família agradece a toda a Direção da Mesa Administrativa, equipa médica e todos os colaboradores do Lar da Bela Vista – São Gonçalo, pelo carinho dedicação e profissionalismo como cuidaram da sua familiar, bem como a todos os familiares e amigos que a apoiaram e visitaram nesta caminhada.

Serra de Água, 25 de Outubro de 2018