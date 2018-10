Elisabete Andrade

Faleceu

Suas filhas Analídia Silva, marido, filhos e neta, Tânia Figueira e marido, irmã, cunhado, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada tia e parente que foi residente à Travessa do Tanque nº61, paróquia de Santo Amaro, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.30 horas na referida capela.

Mãe, nem a eternidade será suficiente para retribuir-lhe tudo o que já fez por nós, temos orgulho de si Mãe, todos os dias tentamos ser melhores pessoas, como prova de amor e homenagem a si, teu amor de mãe não perde força, nem acabar aqui, ele é eterno e poderoso, pode desaparecer o chão, as nuvens caírem sobre nós que para sempre seu nome e teu brilho dos teus olhos azuis continuará nos nossos corações, somos felizes só porque somos filhas da mulher mais forte que conhecemos. Amamos-te Mãe.

Funchal, 16 de Outubro de 2018