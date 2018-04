PARTICIPAÇÕES

Cremilda Fátima de Nóbrega Ornelas Flor Vasconcelos

Faleceu

Seu marido, Artur Vasconcelos, seus filhos, noras, netos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi ao sítio de Casais D`Além, freguesia da Camacha, cujo o funeral se realiza hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 14h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha, onde decorrerá o velório a partir das 12h30, após estas cerimónias, prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Domingo dia 22 de abril, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma pelas 11h30, na Igreja Paroquial da Nazaré - Funchal, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Todos os colaboradores da empresa Imefar, Lda. endereçam as sentidas condolências à família pelo falecimento da Sra. D. Cremilda Fátima de Nóbrega Ornelas Flor Vasconcelos, esposa do Sócio Gerente, Artur Vasconcelos e mãe do Diretor Comercial, Ricardo Vasconcelos, cujo o funeral se realiza hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 14h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha, após à qual prosseguirá para inumação no mesmo.

A direção da Casa do Povo da Camacha, os seus órgãos sociais, a Secção Desportiva, o Grupo Folclórico, a Orquestra de Bandolins, o Teatro Experimental, o Grupo Coral, o Centro de Dia e Convívio, a Academia Sénior, o Polo de Emprego, a Gavela de Saberes, todos os colaboradores e seus associados, participam o falecimento da Sra. D. Cremilda Fátima de Nóbrega Ornelas Flor Vasconcelos, antiga membro do Grupo Coral da Casa do Povo da Camacha e mãe do presidente da Direção da Casa do Povo da Camacha, Sr. Ricardo Vasconcelos, cujo o funeral se realiza hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 14h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha, após à qual prosseguirá para inumação no mesmo.

Camacha, 18 de abril de 2018