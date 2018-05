Leonor Pereira

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos, Teresa de Jesus seu marido, filhos, noras, netos e bisneta; Margarida Santos seu marido, filhos, genro e netos; Eduardo Santos sua esposa, filhos e netos; Raul Santos sua esposa, filhas e netas; Fátima Santos seu marido, filhas, genros e netos; João Santos e filhos; Rafael Santos sua esposa e filha, seus sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, trisavó, tia e parente, residente foi à freguesia de Santo António, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António no Funchal, para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

As tuas Palavras;

O meu Coração dá horas

O meu peito badaladas

O tempo que não te vejo

Levo as horas contadas.

Descansa em paz junto do Avô

da Tia e Neto

Guardaremos para sempre

Um lugar muito especial no

coração tudo o que vivemos,

todo o amor e ensinamentos

que recebemos de ti. Até já

avozinha querida, fique com

Deus nossa estrelinha.

Funchal, 7 de Maio de 2018