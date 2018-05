João Costa

(Também conhecido por “João Manélho”)

(Irmão da Confraria de Nossa Senhora da Guadalupe)

Faleceu

Seus filhos: João Ricardo Costa e Graça Costa, sua nora, genro, netos, bisneta, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente, natural e residente que foi na Achada, freguesia do Porto da Cruz, cujo funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13h45 para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Guadalupe - Porto da Cruz, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15h00, após à qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no cemitério da localidade.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Renova o seu especial e merecido agradecimento aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Centro de Saúde do Porto da Cruz, pelo incansável profissionalismo, dedicação e carinho prestado ao seu familiar.

“A todos, a nossa sincera gratidão.”

No próximo sábado dia 02 de junho pelas 18h00, terá lugar na supracitada Igreja, missa de 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, reiterando os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Porto da Cruz, 30 de Maio de 2018