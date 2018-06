Joana Gomes Correia

Faleceu

Seu irmão, cunhada, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Rua da Piedade nº 23, Livramento, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13,30 horas, saindo da Capela do Cemitério do Monte para jazigo do mesmo, sendo precedido de missa de corpo presente pelas 13,00 horas, na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa em sufrágio da sua alma no próximo domingo dia 10-06-2018, pelas 10,45 horas, na Igreja Paroquial do Livramento (Funchal).

Funchal, 6 de Junho de 2018