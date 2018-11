Ana de Carvalho Gonçalves da Cunha

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos: Filipa Fernandes, Mário Cunha e Carla Abreu, seus genros, nora, netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó e parente, residente que foi à Rua do Lombo Centeio, freguesia de São Gonçalo e que o seu funeral se realiza, hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, pelas 13:00 horas, para cremação no mesmo.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, hoje pelas 18:30 horas, na Igreja da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus – Boa Nova.

“Mãe”

Triste doença que te levou.

Tirou-te a consciência, o reconhecimento de tudo ao teu redor. “Por um lado foi bom pois não sentiste muito a dor que te consumia que foi o cancro, mas por outro foi muito triste chegar a casa e não me reconheceres.”

Partiste quando já me estava a habituar á tua presença, mas guardo-te “Mãe” como a estrela que sempre me vai acompanhar.

Amo-te Mãe.

A família, mui reconhecidamente, agradece à sua médica de família, Sra. Dra. Letícia Abreu e à assistente social, Sra. Dra. Elisabete do Centro de Saúde do Bom Jesus, bem como às cuidadoras, Sra. D. Odília e Sra. D. Ilda, pela forma carinhosa e dedicada como trataram e cuidaram a sua saudosa familiar.

Agradece também à Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, em especial à Sra. Enfa. Ilda e Sra. Enfa. Paula, e à Ajuda Domiciliária do Centro Segurança Social da Madeira, em especial Sra. D. Teresa e Sra. D. Firmina, por todos os cuidados prestados á sua ente querida.

Ainda um agradecimento sensibilizado ao Sr. Padre Toni pela última oração.

Funchal, 7 de Novembro de 2018