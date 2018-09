Emanuel Baptista Camacho Silva

Faleceu

Seus pais João Jardim e Maria Inês Silva, seus filhos Fábio, mulher e filho, Tiago, seus irmãos Zeza, Elsa, Graça, Rafael, Carmo e Odília, seus sobrinhos Vitor, Carolyn, Sofia, Soraia, Filipa, João, Carolina e Guilherme, seus cunhados Rogério, Carlos e Carla, seu amigo Filipe, sua companheira e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso filho, pai, sogro, avô, irmão, tio, cunhado, amigo, companheiro e parente, residente que foi na Travessa do Tanque nº 20, Santo António e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13,30 horas saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhoras das Angustias em São Martinho, para o mesmo, sendo precedido de missa de corpo presente pelas 13,00 horas, na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e participa que será celebrada missa de 7º dia na Igreja da Nazaré, pelas 19,00 horas, na próxima quarta-feira dia 03-10-2018, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Funchal, 30 de Setembro de 2018