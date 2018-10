PARTICIPAÇÕES

Sandra Paula de Abreu Vieira

Faleceu

Amor, subiste ao céu, a convite de Deus, sem despedidas.

Momentos destes, e outros, ficarão para sempre nos nossos corações. GRANDE ESPOSA E MÃE, tinhas orgulho desta grande família. Lutadora e guerreira, com a tua sabedoria, simpatia, alegria e juventude, tinhas sempre um sorriso do mais lindo que existe. Tinhas e continuarás a ter um GRANDE orgulho dos teus filhos maravilhosos, porque vou ficar, até Deus querer, a olhar pelos nossos filhos, a educar, a cuidar, a apoiar, a dar tudo o que puder para serem alguém como bem querias, prometo, meu grande tesouro das nossas vida.

Ate um dia, Humberto, Raquel e André.

Seu marido Humberto de Gouveia Caires, seus filhos Raquel Vieira Caires e André Vieira Caires, irmãos, sogra, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, irmã, nora, cunhada, tia e parente, natural de Machico e residir actualmente ao sítio da Lajes, na Rampa do Pomarinho, freguesia de Gaula, concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da morgue do hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a Igreja Paroquial da Água de Pena, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério novo de Machico.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente até à sua última morada e informa que no próximo sábado (03/11/2018) pelas 19:30 horas, na Igreja Paroquial da Água de Pena, haverá missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nesta celebração eucarística.

O Snack Bar A FOCA, participa o falecimento da Sra. Sandra Paula de Abreu Vieira, esposa do sócio-gerente Humberto de Gouveia Caires, e informa que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas na Igreja Paroquial de Água de Pena.

A trupe de Carnaval Tribalistas, participa o falecimento Sra. Sandra Paula de Abreu Vieira, elemento desta trupe, e informa que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas na Igreja Paroquial de Água de Pena.

A gerência e colaboradores do cabeleireiro Lúcia Olival, participam o falecimento da sua saudosa prima e grande amiga, Sra. Sandra Paula de Abreu Vieira, e informam que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas na Igreja Paroquial de Água de Pena.

A Direcção, colaboradores e atletas da ADRAP-Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena, participam o falecimento da sua atleta e amiga Sra. Sandra Paula de Abreu Viera, e informam que que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas na Igreja Paroquial da Água de Pena.

A Gerência do restaurante Dia Pra a Noite e seus Colaboradores, participam o falecimento da sua amiga e cliente Sra. Sandra Paula de Abreu Vieira, e endereçam as sentidas condolências a toda a família. Informam que que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas na Igreja Paroquial da Água de Pena.

Água de Pena, 31 de Outubro de 2018