Alberto Gomes

Faleceu

Suas filhas, genros, netos, irmã, cunhados, sobrinhos, amigos vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever e participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, amigo, vizinho e parente, residente à Estrada Comandante Camacho de Freitas, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 14:00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:30 horas na referida capela.

Os familiares agradecem, reconhecidamente, a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar, assim como às pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso parente, prestando-lhe assim, a sua última homenagem.

Na próxima quinta-feira, (03-05), pelas 19:30h, terá lugar na Igreja Paroquial de Santo Amaro, missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a participar nesta Eucaristia.

Funchal, 27 de Abril de 2018