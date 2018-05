PARTICIPAÇÕES

Maria Zizina de Freitas Marques

Faleceu

R.I.P.

Seu marido, Francisco José da Silva Marques e filhas; Helena Paula Freitas Marques; Fátima Cátia Freitas Marques; seus irmãos, irmã, cunhados, cunhadas, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, irmã, cunhada, tia, prima e parente, residente que foi à freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho, para Jazigo no mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 14:30 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima (sexta-feira), dia 25.05.2018, pelas 17:00 horas, na Igreja do Colégio no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

A Gerência e Colaboradores do Restaurante Casa Madeirense, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da Sra. Maria Zizina de Freitas Marques, esposa do seu Chefe de Sala Sr. Francisco José da Silva Marques, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para Jazigo no mesmo.

Funchal, 20 de Maio de 2018