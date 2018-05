PARTICIPAÇÕES

Sofia de Jesus Paiva de Freitas

Faleceu

Suas filhas Maria Gorete de Freitas, Maria Helena de Freitas Aguiar e marido Mário Rodrigues de Aguiar, seus netos Mário Ulisses Freitas Aguiar e esposa, Fábio Freitas Aguiar e namorada, bisnetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi na freguesia de Imaculado Coração de Maria, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14,30 horas saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo do mesmo, sendo precedido de missa de corpo presente pelas 14,00 horas, na referida Capela.

A família participa que será celebrada missa de 7º dia na Paróquia da Sagrada Família, na Cruz de Carvalho, pelas 19,00 horas, sábado dia 19/05/2018, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este piedoso ato.

Agradece, também, reconhecidamente a todos os que se dignaram acompanhar o funeral da sua saudosa parente ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Funchal, 13 de Maio de 2018