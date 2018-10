João de Freitas de Sousa

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa, Maria Lurdes Rochinha, seus filhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai e parente, residente que foi ao Beco Lombo da Boa Vista nº 28 D, freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13.30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo (Funchal), para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, e participa que a missa por conta do 7º dia será celebrada na próxima quarta-feira dia 10.10.2018, pelas 19:00 horas, na Paróquia de Fátima no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Agradecemos ao corpo médico, enfermagem e administrativo do 3º andar do Hospital dos Marmeleiros no Funchal, aos profissionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como aos profissionais do Centro de Saúde do Bom Jesus e da Segurança Social por todo carinho, dedicação e profissionalismo com que cuidaram do seu familiar.

Funchal, 5 de Outubro de 2018