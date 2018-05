Maria da Luz Teixeira da Fonte Ferraz de Nóbrega

Faleceu

Seu marido, filhos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente e amiga, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza hoje pelas 12:30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, prosseguindo para cremação no mesmo.

O corpo encontra-se em câmara ardente a partir das 11:00 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 23 de Maio de 2018