PARTICIPAÇÕES

Orlando António Freitas

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Ofélia de Freitas Spínola, seus filhos: Damasceno Freitas, sua esposa, filhos, genros, nora e netas, Duarte Freitas, sua esposa e filha, Luísa Vieira, seu marido e filhas, Susana de Freitas e filho e Orlanda de Freitas, seu marido e filho, sua irmã, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, tio e parente, residente que foi ao Caminho do Meio - Bom Sucesso, freguesia de Santa Maria Maior e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, pelas 13:00 horas, para cremação no mesmo.

A família mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 27, pelas 09:00 horas, na Capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso.

O CDCR dos CTT - Centro de Desporto, Cultura e Recreio do Pessoal dos CTT, participa o falecimento do seu associado Sr. Orlando António Freitas e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas, para cremação no Cemitério de São Martinho.

O Serviço de Medicina Interna 3º Poente, cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do Sr. Orlando António Freitas, pai da Assistente Operacional, Sra. Orlanda Freitas, endereçando a toda a família as nossas mais sinceras condolências.

Funchal, 22 de Maio de 2018