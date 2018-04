José Manuel de Nóbrega Jorge

Conhecido por “José Diabo”

FALECEU

Sandra Pimenta e marido, filhos, genro, neta, irmãos, cunhados e os demais familiares, presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, natural e residente que foi na paróquia da Assomada, freguesia do Caniço, cujo funeral se realizará amanhã, dia 16 de abril, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10h00, para a capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço, onde decorrerá o velório até a celebração da missa de corpo presente pelas 12h00, após a qual, prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

“Pai ainda não acreditamos na tua partida... Tu nos ensinaste tudo agradecemos-te por tudo, caminharemos no caminho que querias para nós. Amamos-te muito.

Descasa em Paz!

Vemo-nos no Paraíso!”

Caniço, 15 de abril de 2018