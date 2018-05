PARTICIPAÇÕES

Fátima Sofia Bacanhim da Silva

Faleceu

R.I.P.

Seu marido, Fábio Roberto Saldanha Rodrigues e filho Afonso Bacanhim da Silva Saldanha Rodrigues, seus pais Manuel Venâncio Freitas da Silva e Rita Maria Jardim Bacanhim da Silva, sua irmã Fátima Raquel Bacanhim da Silva seu marido Eduardo Salgado e filha Leonor Salgado; seus sogros, primos, afilhada e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, filha, irmã, cunhada, tia, nora, prima, madrinha, parente e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13.30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo (Funchal), para inumação em Jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar e participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo (sábado) dia 02.06.2018, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial do Caniço, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

A gerência e colaboradores da empresa MV – Manuel Venâncio Freitas Silva participam o falecimento da Sra. Fátima Sofia Bacanhim da Silva filha do sócio gerente Sr. Manuel Venâncio Freitas Silva e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13.30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo (Funchal), para inumação em Jazigo no mesmo.

Miguel Damião e família, sócio gerente da empresa Damião Car participam o falecimento da sua sobrinha Sra. Fátima Sofia Bacanhim da Silva e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13.30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo (Funchal), para inumação em Jazigo no mesmo.

“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós.

Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.

Foste uma guerreira, não te esqueceremos.

Dos teus colegas de trabalho.”

Funchal, 29 de Maio de 2018