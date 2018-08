Antonieta Góis Figueira Garcês

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos, Ana Paula Figueira Silva Mendonça, seu marido, filho, nora e neto; José Luís Garcês da Silva e filha; Ilia Maria Figueira da Silva Velosa seu marido, filhos, genro e netas; Helena Figueira da Silva seu marido e filho; Paulo Jorge Figueira da Silva e filho; Rui Alberto Figueira da Silva e filha; sua irmã, cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à freguesia de Santo António, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo (Funchal), para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima segunda-feira dia 03.09.2018, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora de Fátima (Rochinha) no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Funchal, 27 de Agosto de 2018