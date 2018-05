João Evangelista Fernandes Manica

Faleceu

Seus filhos, nora, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente ao Caminho da Casa Branca nº8, paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral realiza-se hoje, pelas 15.00 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14.30 horas na referida capela.

Querido Pai, foste um exemplo de ser humano, marido e sobretudo de Pai. Foste e serás sempre o nosso “ídolo” e exemplo de vida. Oxalá consigamos ser o exemplo de homem e de pai que foste. O mundo perdeu um ser “lindo” e nós perdemos o nosso grande amigo e querido pai. Um beijo grande e até um dia, dos teus filhos que muito te amam.

Dos seus filhos Duarte e Liliana

Funchal, 13 de Maio de 2018