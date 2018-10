Manuel de Sousa Freitas Poeira

“Saudade é um vazio que só podemos preencher com a lembrança”.

Recordando com saudade a partida do seu ente querido a família participa que será celebrada uma missa pelo eterno descanso da sua alma, hoje, sábado, pelas 18:30 horas na Igreja Matriz de Santa Cruz, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Santa Cruz, 13 de Outubro de 2018