PARTICIPAÇÕES

Lina Maria Vieira Rosa Pereira

Faleceu

Seu marido Orlando Evaristo da Silva Pereira, seus filhos Luís Henrique Pereira e Laura Pereira, sua mãe, irmãos, irmãs, cunhadas, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, filha, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi a Travessa da Calçada, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, concelho de Câmara de Lobos, que o seu funeral realiza-se hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho onde haverá missa de corpo presente pelas 12:30 horas, prosseguindo para cremação no mesmo.

A família antecipadamente agradece a todas as pessoas que se dignaram acompanhar o funeral da sua ente querida ou de qualquer forma manifestaram o se pesar.

Mais Informa que no próximo domingo dia 03-06-2018 será celebrada missa de 7º dia pelo descanso eterno da sua alma pelas 9:00 horas na Igreja Paroquial da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos.

A Família agradece à equipa medica, de enfermagem e assistentes operacionais do 7º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Serviço de Neurocirurgia, todo o apoio, dedicação e carinho com que trataram a sua ente querida.

E com pesar que o Serviço de Radiologia do SESARAM participa o falecimento da sua saudosa colega e amiga Lina Pereira.

Funchal, 30 de Maio de 2018