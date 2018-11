PARTICIPAÇÕES

Anália da Paz Freitas de Olim

Faleceu

Seu esposo, Carlos Alberto Correia da Silva Ribeiro, seus filhos, Francisco Olim Ribeiro e Margarida Olim Ribeiro e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, filha, irmã, nora, cunhada, tia, prima, amiga, vizinha e parente, residente que foi ao Caminho das Adegas Nº 21, freguesia e concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr.º Nélio Mendonça pelas 14:30 horas, para a Igreja Paroquial de Cristo Rei - Monte, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de São Caetano – Terças para jazigo do mesmo.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua ente querida ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á na próxima terça-feira dia 13-11-2018, pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial de Cristo Rei - Monte.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo do serviço de Ginecologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça e de um modo especial a Dr.ª Mariana Fernandes pelo carinho, dedicação e profissionalismo com que cuidaram da sua familiar.

Os Corpos Directivos A.D. Pontassolense e toda a sua equipa, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da Sr.ª Anália da Paz Freitas de Olim, esposa do seu Treinador, colaborador e colega Sr.º Carlos Alberto Correia da Silva Ribeiro, endereçando a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências pelo falecimento da sua familiar.

Luís da Silva Ribeiro, Lda participa o falecimento da Sr.ª Anália da Paz Freitas de Olim, cunhada do seu sócio gerente, endereçando a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências pelo falecimento da sua familiar.

“Os colegas do Curso de Especialidade em Enfermagem de Saúde Comunitária do ano de 1998 – 2000, participam o falecimento da sua colega e amiga Anália Paz Freitas Olim.”

“A Direção do Centro de Saúde da Zona Oeste, e todos os funcionários dos Centros de Saúde do Concelho da Ponta do Sol, participam o falecimento da Enfermeira Anália Paz Freitas Olim.”

Ponta do Sol, 8 de Novembro de 2018