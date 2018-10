Remígio António Gil de Spínola Barreto

Faleceu

Sua esposa, Maria do Amparo Campos Vieira Martins da Cunha e Almeida Spínola Barreto, seu filho, Duarte Gil Martins da Cunha de Spínola Barreto, sua nora, netos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, primo e parente, residente na cidade de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas, para a Igreja matriz de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo para cremação no cemitério de Nossa Senhora das Angústias São Martinho, que se realizará quinta-feira pelas 10:00 horas.

No próximo domingo pelas 9:15 horas, na igreja matriz de Santa Cruz, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma.

A família, muito reconhecida agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente, a quem participar nestas cerimonias em sua memória.

Endereça ainda um muito reconhecido agradecimento, a todas as equipas da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz, que com ele partilharam o último ano da sua vida, contribuindo para o seu bem-estar físico e emocional e às equipas de enfermagem do 2º e 3º piso, do Hospital dos Marmeleiros e do 5º andar do hospital Dr. Nélio Mendonça, os cuidados de saúde prestados com saber e dedicação e a disponibilidade que souberam ter e demonstrar no apoio à família. Bem-Haja.

A comissão de festas de NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, participa o falecimento do Sr. Engenheiro Remígio António Gil de Spínola Barreto, endereçando a toda a sua família sentidas condolências, e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 16:00 horas na Igreja matriz de Santa Cruz.

Santa Cruz, 17 de Outubro de 2018