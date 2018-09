José Basílio Barros Júnior

Faleceu com 69 anos

Sua esposa Vitorina da Conceição Rodrigues de Barros e seus filhos José de Barros esposa e filhos, Noemi de Barros marido e filhos, Norberto de Barros esposa e filhos, Paula de Barros marido e filhos, Élvio de Barros esposa e filhos, Juvenal de Barros, Sandra de Barros marido e filhos, Carla de Barros marido e filho, Rui de Barros e sua noiva, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, vizinhos, amigos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente. Morador que foi ao Sítio da Rua da Cruz, Jardim da Serra, Paróquia de São Tiago e que o seu funeral se realiza hoje, domingo, 30-09-2018, saindo do Hospital do Funchal pelas 14:30 h para a igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça em Estreito de Câmara Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 16:00 h prosseguindo o cortejo fúnebre para jazigo municipal do cemitério do Estreito de Câmara de Lobos. A missa do 7º dia é na próxima terça-feira às 19:00 h na igreja Paroquial de São Tiago, Corticeiras.

A família endereça um especial agradecimento às pessoas que acompanharem o funeral deste parente e mandará celebrar uma missa nas intenções das pessoas, agradecendo antecipadamente a quem assistir a este piedoso ato, o nosso muito obrigado. Um bem-haja a todos.

“ Pai obrigada por tudo o que nos ensinaste, por todos os momentos felizes que nos destes. Pai atento e orgulhoso, marido atencioso e avô amigo. O seu sorriso pai vai estar sempre presente na memória dos teus nove filhos que, com muito amor criaste. Ficarás para sempre nos nossos corações. Amamos-te muito! “

Informa-se que sairá um autocarro pelas 14:45 h da Padaria Fátima, subindo a Venda do Senhor Mário na Corrida, vai ao Xote e desce o Foro para as pessoas que queriam acompanhar o funeral deste nosso irmão até à sua última morada.

Jardim da Serra 30-09-2018