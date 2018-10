PARTICIPAÇÕES

Ilda Inês de Freitas Chada

Faleceu

Suas filhas, filhos, genros, netos, irmãs, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, que foi residente ao Sítio da Corujeira, freguesia do Arco da Calheta e que o seu funeral realiza-se hoje, pelas 14h00 na Igreja Paroquial do Arco da Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente, prosseguindo depois para inumação no cemitério da localidade.

A gerência da Empresa José Rodrigues de Caires & Cª ldª “Casa Santo António” e seus colaboradores vem por este meio endereçar os pêsames pelo falecimento da Sra. llda lnês de Freitas Chagas, ente querida do funcionário José Gabriel Garanito Santos e informar que a missa de corpo presente realiza-se hoje pelas 14,0 horas, saindo da igreja Paroquial do Arco da Calheta para o cemitério da referida freguesia.

Funchal, 31 de Outubro de 2018