Heliodora Maria da Gama

e Nóbrega Reinolds

Faleceu

Sua filha Lilibeth Reinolds da Gama, suas netas Beatriz Reinolds de Ornelas e Leonor Jesus Reinolds de Ornelas, seus irmãos, sobrinhos, cunhados e família ausente na Venezuela e o Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus da Casa de Saúde Câmara Pestana, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, avó, irmã, tia, cunhada, parente e utente, residente que foi à Rua do Lazareto nº 125, São Gonçalo, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15,00 horas, saindo da Capela do Cemitério de São Gonçalo, para o mesmo.

Mais participam que será celebrada missa de corpo presente pelas 14,30 horas, na referida Capela.

Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente e utente, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Mãe, você foi e será sempre a melhor mãe do mundo e uma das pessoas mais importantes na minha vida. O meu coração está destroçado com a sua partida. Não sei como será a minha vida de agora para frente sem você aqui ao nosso lado. Será como falar sem voz, ver sem olhos, andar sem chão.

Eu sei que você estará sempre connosco dentro dos nossos corações olhando por nós e nos protegendo no céu.

Mas ficará um enorme vazio da sua presença nas nossas vidas.

Sentiremos falta de te ouvir, de falar com você, de te beijarmos e de te abraçarmos.

Minha mãe obrigada pela mãe maravilhosa e avó que foste para nós. Nós te amamos para sempre...

Descansa em paz ao lado de Deus e do Pai...

Da tua filha e das tuas netas que sempre te iremos amar

A família mui reconhecidamente agradece aos médicos, mormente à Dra. Idalina, enfermeiros e auxiliares da Casa de Saúde Câmara Pestana, 7º andar Unidade Santa Isabel, bem como à médica, enfermeiras e auxiliares do 2º andar poente do Hospital dos Marmeleiros, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram a sua familiar.

Funchal, 02 de Setembro de 2018