AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.º DIA

Manuel dos Santos

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que acompanharam o funeral do seu saudoso parente, ou que, de qualquer forma, manifestaram o seu pesar. A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 5º Nascente e Cuidados Intensivos pela forma que trataram do seu ente querido. Participa que será celebrada uma missa por intenção da sua alma, hoje, pelas 20.00 horas, na igreja da Paróquia da Graça agradecendo, antecipadamente, a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Funchal, 29 de Maio de 2018