MISSA DE 1.º ANIVERSÁRIO

Manuel Gonçalves

(Mais conhecido por Guilherme)

25/06/1945 – 29/09/2017

Faz um ano que a nossa vida se transformou de uma forma, por nós, nunca antes imaginada... Com a sua passagem da vida terrena à vida eterna... Uma transformação em plenitude que ainda hoje custa-nos a aceitar e deixa uma saudade indiscritível, mas buscamos força e coragem no exemplo do grande e maravilhoso PAI que foste e sempre serás para nós. Com muito amor e saudade!

Descanse em Paz, PAI!

A família informa que será celebrada a missa em sufrágio da sua alma, amanhã dia 30 de setembro, pelas 08:30h, na Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo, antecipadamente, a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Quinta Grande, 29 de Setembro de 2018