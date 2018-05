PARTICIPAÇÕES

Álvaro Vieira Pires

(ALVARINHO)

FALECEU

Seus irmãos, Maria Teresa Vieira Pires Teixeira, Salvador Vieira Pires, Evangelista Vieira Pires, Maria Aldora Vieira Pires Teixeira e António Manuel Vieira Pires, seus cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi em caminho de Santa Catarina de Cima, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas, para a Igreja Matriz da Cidade de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério Municipal da Localidade.

Pelas 14:15 horas, um autocarro sai de junto ao Bar a Torre sobe a estrada de Santo António da Serra até junto à residencial o Prisma e desce, para transportar as pessoas que queiram assistir à missa e acompanhar o funeral até ao cemitério e regresso.

Na próxima sexta-feira pelas 9:00 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma na Igreja matriz de Santa Cruz.

A família muito reconhecida agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral, acompanhando o seu parente até a sua última morada e na missa por sua intensão.

Envia ainda um agradecimento especial, aos Bombeiros municipais de Santa Cruz na pessoa do seu comandante Sr. Duarte Ferro, a amável disponibilidade sempre que os seus serviços foram solicitados, ao centro de saúde de Santa Cruz, à sua médica de família Dr.ª Margarida Sousa e Dr.ª Graciela Camacho, aos enfermeiros Elda e Mário e restante equipa de enfermagem, pelos cuidados de saúde prestados com saber e dedicação que em muito contribuíram para o seu bem-estar físico e emocional. Muito Obrigado.

O SNACK BAR A TORRE, participa o falecimento do Sr. Álvaro Vieira Pires, padrinho, amigo e cliente do seu sócio gerente, Sr. Jaime Fernandes Teixeira e que o seu funeral se realiza hoje com missa de corpo presente pelas 15:00 horas na igreja matriz de Santa Cruz, prosseguindo depois para o cemitério da localidade.

Santa Cruz, 15 de Maio de 2018