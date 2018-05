Francisco Dionísio da Costa

FALECEU

Sua esposa Maria Noémi Figueira Gonçalves da Costa; sua filha Susana Salomé da Costa Gomes, marido Daniel Gomes e filho Michael Gomes; sua sogra Conceição Gonçalves, seus cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Travessa do Pilar, 9B, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, dia 03/06/2018, pelas 09:00 horas, na igreja paroquial de Santo António, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Papa foste sempre a nossa força e a nossa ancora não imaginamos como vamos viver sem ti. Obrigada por teres esperado para o meu beijinho. Olha por nós especialmente o teu neto que tanto te ama.

Vôvô mostach!

Meu querido, eu amo-te sempre vou te amar. Foste o meu primeiro e único amor e sempre serás. Dá-me forças para poder continuar esta vida que construímos juntos, sem te ter ao meu lado.

Amo-te naughty

Funchal, 28 de Maio de 2018