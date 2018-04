Maria Felismina Rodrigues Jesus Sousa

Faleceu

Suas irmãs, Maria José de Sousa e Maria Lurdes de Sousa, seus filhos, Imanuel, José Nicolau, Gisela, Miguel e António, seus netos, noras, genro, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de comunicar a todas as pessoas, familiares e amigos o falecimento da sua saudosa parente e amiga; e o que o seu funeral se realiza hoje na África do Sul. Será celebrada missa de 7º dia em sufrágio da sua alma, amanhã (sexta-feira), pelas 19h00 na Igreja Paroquial de Santo António no Funchal.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

«Este é o meu consolo, no meu sofrimento: A Tua promessa dá-me Vida.»

Salmos: 119;50

Funchal, 26 de Abril de 2018