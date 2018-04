José Vítor Vieira

Faleceu

Sua esposa Maria da Conceição Vieira Fernandes, sua mãe Maria Albertina Sousa, tios, cunhados, sobrinhos, primos e demais família

cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente ao Caminho da Barreira nº41, paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral realiza-se hoje, pelas 13.00 horas com missa de corpo presente na Capela da Casa de Saúde São João de Deus, freguesia de Santo António, prosseguindo o funeral para o cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para inumação em jazigo no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça, serviço de Cardiologia, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

A Gerência e Colaboradores da Padaria PaniGraça, Panificadora da Graça, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do Sr. José Vítor Vieira, sobrinho do sócio-gerente Sr. Martinho Fernandes Camacho.

A comunidade dos Irmãos e Direção da Casa de Saúde São João de Deus Funchal, vem participar o falecimento do seu colaborador Sr. José Victor Vieira, IRMÃO AGREGADO Á ORDEM HOSPITALEIRA DE SÃO JOÃO DE DEUS.

Funchal, 29 de Abril de 2018