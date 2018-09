José Gonçalves Dionisio

CONHECIDO POR “JOSÉ PAULAS”

(Irmão da Confraria do Santíssimo Sacramento)

Faleceu

Seus filhos, Maria Salomé Lopes Dionísio, filhos e netos, José Lopes Dionísio, esposa, filhos e netos, Cristina Lopes Dionísio, esposo, filhos e netos, Moisés Lopes Dionísio, esposa, filhos e netos, João Lopes Dionísio, esposa e filhos, Leandro Lopes Dionísio, esposa, filhos e netos, Fátima Lopes Dionísio, filhos e neto, Doroteia Lopes Dionísio, esposo, filhos e neta, seus netos, filhos de Manuel Gonçalves Dionísio, bisnetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, primo e parente, residente que foi à Rua do Outeiro, Vereda da Escola Antiga Nº 12, freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros pelas 11:00 horas, para a Capela Mortuária de Nossa Senhora da Piedade, onde estará em Câmara Ardente a partir das 12:00, sendo celebrada a missa de corpo presente pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial, prosseguindo o seu funeral para o cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu ente querido ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os profissionais de saúde do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Hospital Marmeleiros, serviço de Urgência da Ribeira Brava, Centro de Saúde dos Canhas e aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava-Ponta do Sol pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar, bem como a todos os familiares e amigos que o apoiaram e visitaram nesta difícil caminhada

Canhas, 02 de Setembro de 2018