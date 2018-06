Conceição de Jesus Batista Veleiro

Faleceu

Seus irmãos, cunhadas, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, natural e residente que foi ao sítio do Ribeiro Serrão na freguesia da Camacha, cujo o funeral se realiza hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha, onde decorrerá o velório a partir das 12h00, após estas celebrações, prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Dirige um especial agradecimento à Sra. Diretora, médico assistente, aos enfermeiros e auxiliares do Lar de Idosos de Câmara de Lobos, que durante a sua permanência na referida instituição, souberam agir com eficiência e elevado profissionalismo, proporcionando-lhe momentos de conforto e bem estar.

Domingo, dia 10 de junho, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma na Igreja Paroquial da Camacha pelas 11h00, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 5 de Junho de 2018