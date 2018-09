Ernesto Gomes Henriques

Faleceu

Sua esposa Maria Dorita Cruz Henriques, seu filho Carlos Daniel Cruz Henriques, sua mãe, sogros, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos, amigos, presentes e ausentes, e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada João Gonçalves Zarco, Entrada 10, Casa 7, Câmara de Lobos, paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Garachico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

Sairá uma camioneta pelas 15:00 horas da Cruz da Caldeira, passando pela Nova Aurora, Pedregal, Convento da Caldeira, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, dia 22/09/2018, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Nossa do Bom Sucesso, Garachico, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 18 de Setembro de 2018