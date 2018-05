Manuel Pestana

Faleceu com 86 anos

Era natural do jardim da serra e das romeiras, estreito de câmara de lobos. era irmão da confraria de nossa senhora da graça

Seus filhos Maria Leonor Pestana de Jesus, marido, filhas, genros, netos, Isilda Pestana Jesus, filhos e netos. Seus irmãos, cunhados sobrinhos, rpimos, vizinhos, amigos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente, morador que foi ao sítio das Romeiras, no Calvário, paróquia de Nossa Senhora da Graça, no Estreito de Câmara de Lobos, e tmabém do Pomar Novo, Jardim da Serra, paróquia de São Tiago e que o seu funeral se realiza hoje, domingo, dia 06-05-2018, saindo do Hospital do Monte, pelas 13:15 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, no Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para jazigo no Cemitério de Câmara de Lobos.

A missa de 7.º dia é na próxima quarta-feira, às 19:00 horas e é na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, no Estreito de Câmara de Lobos.

A família endereça um especial e merecido agradecimento, desde já a nossa profunda gratidão, um bem haja a todos. A família agradece as pessoas que acompanharem o funeral deste parente e mandará celebrar uma missa nas intenções das pessoas agradecendo antecipadamente a quem assistir a este piedoso ato o nosso muito obrigado, um bem-haja a todos. Sairá um autocarro cinzento escuro da padaria Fátima às 13:45 horas. Vai a corrida chote desce o foro para as pessoas que queiram ir ao cemitério de Câmara de Lobos, Romeiras. Atenção vai para Câmara de Lobos que não há campas no Estreito.

Estreito de Câmara de Lobos, 6 de Maio de 2018