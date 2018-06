Noel Pedro Rodrigues de Sousa

Faleceu

R.I.P.

Suas filhas: Elsa Maria Aguiar Sousa e Marília Aguiar Sousa, seus sobrinhos, primos, demais família, vizinhos e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, tio, primo, parente, vizinho e amigo, residente que foi ao Bom Sucesso, freguesia de Santa Maria Maior e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 24, pelas 09:00 horas, na Capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso.

A família, mui reconhecidamente, agradece a toda a equipa do Lar Quinta da Avó–Residência Assistida, pela forma carinhosa e dedicada como trataram e cuidaram o nosso saudoso familiar durante o seu internamento. Para todos a nossa eterna Gratidão.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como aos do 3º andar nascente do Hospital dos Marmeleiros, pela forma carinhosa e dedicada, como trataram e cuidaram o nosso saudoso familiar durante o seu internamento. O nosso obrigado.

Funchal, 20 de Junho de 2019