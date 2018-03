Jacinto Rodrigues Teixeira

A família do extinto, participa que será celebrada uma missa em sufrágio da sua alma, amanhã, (quarta-feira) pelas 08.30 horas, na Igreja Paroquial do Piquinho no Caramanchão - Machico, por passar neste dia o 1º aniversário após a sua morte, agradecendo antecipadamente, a todas as pessoas que se dignarem a assistir a esta celebração eucarística.

Machico, 27 de Março de 2018